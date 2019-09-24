Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН

24 сентября 2019     13
Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН

Президента Украины Владимира Зеленского не включили в список глав государств, выступающих на Генеральной ассамблее ООН. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщило издание Страна.ua.

Журналисты изучили график выступлений мировых лидеров в главном зале организации и обнаружили, что Зеленского среди них нет. Они сделали вывод, что если украинский президент и будет выступать на Генассамблее, то не в главном зале, а в ходе общих дебатов — наряду с учеными, общественными деятелями и журналистами.

«В минувшем году уже экс-президент (Украины. — Ред.) Петр Порошенко также озвучивал речь на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи, среди других президентов», — напоминает издание.

Ранее сообщалось, что выступление Зеленского запланировано на 25 сентября. Зеленский находится с рабочим визитом в США с 23 по 26 сентября.

20 сентября в администрации украинского президента анонсировали его встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Уфимская кассирша с подругой вытащили из банка 43 млн рублей
Уфимская кассирша с подругой вытащили из банка 43 млн рублей

Стали известны подробности расследования дела сотрудницы банка «Открытие» Лилии Азнабаевой, которая 23 июля была арестована за хищение денег из кассы банка. …


Черноморских дельфинов пересчитают
Черноморских дельфинов пересчитают

В настоящее время учёные не располагают данными о количестве особей охраняемых видов дельфинов в Чёрном море. Станции учёта в Крыму …


На трёх севастопольских улицах отключат свет
На трёх севастопольских улицах отключат свет

Фонари перестанут гореть в Гагаринском районе. Это связано с ремонтными работами. Подробности сообщают в пресс-службе “Горсвета”. “В связи с ремонтными …


На седьмом участке «Тавриды» завершились все земляные работы
На седьмом участке «Тавриды» завершились все земляные работы

7 этап трассы “Таврида” завершен на 66%. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе компании «ВАД», которая занимается реализацией стратегического …


Boss показал индивидуальность на неделе моды в Милане
Boss показал индивидуальность на неделе моды в Милане

Модный бренд Boss представил новую коллекцию весна-лето 2020 на неделе моды в Милане. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты