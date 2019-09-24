Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН

Президента Украины Владимира Зеленского не включили в список глав государств, выступающих на Генеральной ассамблее ООН. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщило издание Страна.ua.

Журналисты изучили график выступлений мировых лидеров в главном зале организации и обнаружили, что Зеленского среди них нет. Они сделали вывод, что если украинский президент и будет выступать на Генассамблее, то не в главном зале, а в ходе общих дебатов — наряду с учеными, общественными деятелями и журналистами.

«В минувшем году уже экс-президент (Украины. — Ред.) Петр Порошенко также озвучивал речь на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи, среди других президентов», — напоминает издание.

Ранее сообщалось, что выступление Зеленского запланировано на 25 сентября. Зеленский находится с рабочим визитом в США с 23 по 26 сентября.

20 сентября в администрации украинского президента анонсировали его встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Источник: Газета Известия