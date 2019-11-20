Зеленский не тревожился по поводу содержания июльской беседы с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский не выражал обеспокоенности по поводу содержания июльского телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время слушаний в рамках процедуры импичмента президента США в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса.

По его словам, он встретился с Зеленским на следующий день после телефонного звонка, и украинский президент не выражал встревоженности, а также позитивно воспринимал прошедшую беседу. Кроме того, Волкер подтвердил, что действия Трампа не должны считаться «взрывоопасными», пишет ТАСС.

31 октября палата представителей конгресса приняла резолюцию в поддержку начала процедуры импичмента президента страны, обвинив Трампа в злоупотреблении властью и давлении на руководство Украины. Причиной тому стали два телефонных разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом опубликовал содержание первого, апрельского разговора Трампа и Зеленского, в котором те обсудили возможность визита американского лидера на инаугурацию последнего.

До этого, в сентябре, в СМИ появилась публикация о том, что в ходе следующего, июльского разговора с Зеленским глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена — сына своего потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Подозрения опровергла публикация расшифровки разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.

Трамп, в свою очередь, назвал открытые слушания по данному процессу мошенничеством.

Следующие выборы президента США должны состояться в 2020 году.

Источник: Газета Известия