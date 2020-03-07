Зеленский обвинил Макрона в игре на два фронта

7 марта 2020     7
Зеленский обвинил Макрона в игре на два фронта

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен усилиями французского лидера Эммануэля Макрона по восстановлению отношений с Россией. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Он обвинил Макрона в игре на два фронта.

Для Зеленского важно, чтобы западные лидеры оказывали давление на российского президента Владимира Путина, однако он не чувствует этого со стороны Макрона.

Ранее Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией. В первую очередь, по его словам, Европа способна действовать в отношениях с Россией «еще более жестко» и наращивать против нее давление. С другой стороны, у европейских лидеров есть возможность расширить стратегический диалог с Москвой, не отступая от своих ценностей и сохранив влияние.

Французский лидер подчеркнул, что второй вариант более предпочтителен, так как Россия является важным соседом Европы и потенциальным партнером в сфере безопасности и урегулирования кризисов, в частности, на Ближнем Востоке. «Мы говорим все меньше и меньше, а кризисов в наших отношениях все больше и больше», — заключил Макрон.

Источник: Лента.Ру

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