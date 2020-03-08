Зеленский объяснил езду на автомобиле вместо велосипеда

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не может передвигаться на велосипеде как герой его сериала «Слуга народа» Василий Голобородько из-за требований безопасности. Об этом он заявил в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian.

«Они ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай Бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде», — сказал украинский лидер.

Кроме того, президент рассказал, что не может переехать из здания в центре Киева в другое место, потому что ему не позволяет охрана.

Зеленский также рассказал о том, почему он не может переехать из здания в центре Киева на улице Банковой в другое место.

«Я и так «порезал» кортеж. У нас там было по 12-20 машин, сейчас мы ездим на трех», — добавил он.

Во время предвыборной кампании Зеленский обещал избирателям, что откажется от кортежей и будет ездить на работу на велосипеде, как Голобородько. В июле он заявил, что не может выполнить обещание по соображениям безопасности, но его кортеж из двух-трех машин никому не мешает на дороге и соблюдает все правила.

В августе в Сети появилось видео, на котором Зеленский и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху возвращаются с памятных мероприятий в Бабьем Яру. Машины политиков сопровождает больше двух десятков автомобилей охраны. В комментариях многие пользователи интересовались, где же велосипед украинского президента, и упрекали его в «понтах».

Источник: Газета Известия