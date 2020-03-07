Зеленский объяснил причины смены правительства

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве отсутствием эффективности и результативности. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Глава государства подчеркнул, что кадровые перестановки в правительстве не повлияют на курс Украины. Он добавил, что украинские власти и в дальнейшем нацелены на внедрение реформ и сотрудничество с МВФ.

«Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения», — подчеркнул он.

4 марта Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. В кабмине сменилось 10 министров. Свои посты сохранили только четверо чиновников. Это вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Источник: Лента.Ру