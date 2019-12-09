Зеленский оконфузился на саммите лидеров «нормандской четверки»

9 декабря 2019     21
Зеленский оконфузился на саммите лидеров «нормандской четверки»

Сразу в несколько неловких ситуаций попал президент Украины Владимир Зеленский в ходе «нормандского саммита» в Париже.

Как пишет 9 декабря «РИА Новости», сначала украинский лидер перепутал места за столом и едва не сел на стул президента РФ Владимира Путина. Затем Зеленский расположился спиной к журналистам и начал изучать открытую папку с документами, забыв про официальное фото всех лидеров. Президент Франции Эммануэль Макрон жестом указал коллеге на необходимость развернуться, однако Зеленский не сразу понял, что он него требуется. К журналистам он повернулся только после повторного жеста от Владимира Путина.

«Нормандский саммит» по Украине проходит в Париже 9 декабря. К 22:00 мск лидеры Германии, Франции, Украины и РФ провели переговоры, которые длились более двух часов и прервались ради личной встречи Путина и Зеленского. По ее завершении саммит продолжится.

По данным Кремля, главы государств обсудят реализацию Минских соглашений и совместное коммюнике.

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех стран впервые обсудили ситуацию в Донбассе. Через год ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта.

Источник: Газета Известия

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