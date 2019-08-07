Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана. Об этом в среду, 7 августа, сообщает РИА Новости.

Петиция была создана еще до переименования администрации президента Украины в офис президента, поэтому Зеленский заявил, что от обязанностей главы администрации Богдан уже освобожден.

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«Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины», — сообщил он. Зеленский пояснил, что при переименовании структуры Богдан был снят с должности главы администрации и назначен главой президентского офиса.

1 августа агентство «Интерфакс-Украина» и ряд других СМИ сообщили об увольнении главы офиса Зеленского. В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, анонимные источники сообщали, что увольнение связано с давлением со стороны Вашингтона — якобы там недовольны связями Богдана с олигархом Игорем Коломойским, у которого он долгое время работал личным юристом.

Богдан, которого называют личным адвокатом Коломойского, был назначен на свой пост 21 мая 2019 года. По данным журналистов, он попадает под действие украинского люстрационного закона, что теоретически не позволяет ему занимать государственные должности. Верховный суд страны отказался рассматривать законность указа о назначении Богдана.

Источник: Лента.Ру