Зеленский отказался признавать поражение в споре с мэром

14 сентября 2019     16
Зеленский отказался признавать поражение в споре с мэром

Президент Украины Владимир Зеленский отказался считать законченным спор с мэром города Днепр Борисом Филатовым, касающийся ремонта моста в городе. Об этом он сказал в эфире украинского телеканала «НАШ», трансляция которого доступна на YouTube.

«По поводу пари, пари продолжается», — сказал он. По словам Зеленского, он попросил Филатова передать ему материалы о проведенных на мосте работах. Глава государства, в свою очередь, передаст эти материалы в специальную комиссию, которая оценит качество работ. По словам Зеленского, спор будет считаться законченным, когда он услышит выводы комиссии.

О своей победе в споре Филатов заявил 7 сентября. В своем Facebook-аккаунте он рассказал, что на отремонтированном мосту появилось символическое кресло градоначальника, в котором может посидеть каждый днепрянин. Он также подчеркнул, что никогда не держался за свой пост и готов расстаться с ним «хоть завтра».

12 июля Зеленский заключил пари с Филатовым о реконструкции моста. В случае если объект не будет сдан 14 сентября, градоначальник напишет заявление о своей отставке. Зеленский также пообещал, что приедет проверять готовность моста вместе со своей командой к обозначенной дате. «Президент сам, первый, на КамАЗе будет ехать через мост», — сообщил глава президентского офиса Андрей Богдан.

Позже стало известно, что, согласно условиям спора, в случае проигрыша Зеленский должен будет что-нибудь выпить на дне рождения Днепра.

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Источник: Лента.Ру

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