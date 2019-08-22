Зеленский оценил идею возвращения России в G7

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook идею возрождения формата G8 с Россией.

Глава государства считает, что спустя пять лет после исключения России из «Большой восьмерки» ничего не изменилось. Он заявил, что Москва должна вернуть Крым, прекратить боевые действия в Донбассе и освободить более ста украинских граждан, которые осуждены за различные преступления на территории России.

«Это будет серьезным сигналом миру, что Россия готова вновь занять свое место в дипломатической повестке высшего уровня», — написал Зеленский. Он поблагодарил страны, которые поддерживают Украину в борьбе за сохранение суверенитета и территориальной целостности.

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Позвать Россию на саммит G8 в следующем году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился американский лидер Дональд Трамп, который заявил, что уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки», так как многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются ее.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

Источник: Лента.Ру