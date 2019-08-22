Зеленский оценил идею возвращения России в G7

22 августа 2019     21
Зеленский оценил идею возвращения России в G7

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook идею возрождения формата G8 с Россией.

Глава государства считает, что спустя пять лет после исключения России из «Большой восьмерки» ничего не изменилось. Он заявил, что Москва должна вернуть Крым, прекратить боевые действия в Донбассе и освободить более ста украинских граждан, которые осуждены за различные преступления на территории России.

«Это будет серьезным сигналом миру, что Россия готова вновь занять свое место в дипломатической повестке высшего уровня», — написал Зеленский. Он поблагодарил страны, которые поддерживают Украину в борьбе за сохранение суверенитета и территориальной целостности.

Материалы по теме

00:01 — 17 августа

По минскому полю

Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Позвать Россию на саммит G8 в следующем году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился американский лидер Дональд Трамп, который заявил, что уместнее было бы видеть Россию в составе «Большой восьмерки», так как многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются ее.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада. В саммите также принимают участие председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Мексика обеспокоена решением США задерживать детей мигрантов
Мексика обеспокоена решением США задерживать детей мигрантов

Мексика выразила обеспокоенность решением США отменить норму, ограничивающую срок задержания детей мигрантов 20 днями. Информацию об этом распространило в четверг, …


«Краснодар» повторил антирекорд клуба, проиграв матч еврокубка с разницей в четыре мяча
«Краснодар» повторил антирекорд клуба, проиграв матч еврокубка с разницей в четыре мяча

02:55 Поражение от греческого «Олимпиакоса» со счётом 0:4 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов стало для российского …


Зеленский оценил идею возвращения России в G7
Зеленский оценил идею возвращения России в G7

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook идею возрождения формата G8 с Россией. Глава государства считает, что спустя пять лет …


Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Apple находится на последней стадии тестирования OLED-дисплеев для iPhone 12 производства китайской компании BOE Technology Group. Об этом в среду, …


На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты