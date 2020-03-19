Зеленский пожаловался на «кнопкодавство» в Раде

Заразившийся коронавирусом депутат Верховной Рады Украины Сергей Шахов «голосовал» в парламенте во время отсутствия, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Украинский лидер напомнил, что Шахов в данный момент изолирован. «Вчера в системе “Рада” была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили», —пожаловался Зеленский.

Ранее Шахов подтвердил наличие у него коронавирусной инфекции.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

Источник: Лента.Ру