Зеленский понадеялся на помощь Турции в защите от России

7 августа 2019     14
Зеленский понадеялся на помощь Турции в защите от России

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на сотрудничество с Турцией, чтобы изменить ситуацию в регионе Черного моря. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду, 7 августа, в Анкаре, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что Киев и Анкара найдут путь, который «заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных».

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В свою очередь, Эрдоган подчеркнул, что Турция не признает включение Крыма в состав России и продолжит защиту прав крымских татар. По его словам, турецкая сторона всегда будет поддерживать независимость Украины, а также верит в скорое окончание конфликта на востоке страны.

Ранее отмечалось, что на переговорах президента Украины будет сопровождать лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев. Он намерен обсудить с лидером Турции «положение украинских узников в аннексированном Крыму и в России».

Зеленский будет находиться в Турции с официальным визитом с 7 по 8 августа. В рамках поездки, помимо переговоров с президентом Эрдоганом, запланированы встречи украинского лидера с представителями украинской и крымско-татарской общин в Турции и переговоры с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.

Источник: Лента.Ру

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