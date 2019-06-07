Зеленский пообещал «жесткий ответ» на обстрелы в Донбассе

7 июня 2019     18
Зеленский пообещал «жесткий ответ» на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут жестко отвечать на обстрелы в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в пятницу, 7 июня.

По словам главы государства, обстрелы позиций украинских военных — «очевидная попытка» в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. В качестве примера он привел артиллерийский обстрел близи поселка Новолуганское минувшей ночью, в результате которого погибли двое украинских силовиков, еще восемь получили ранения.

«Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — подчеркнул Зеленский.

При этом президент заверил, что на дипломатическом уровне Киев и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил украинских военных за мужество и стойкость.

Во время своей инаугурации, которая прошла 20 мая, Зеленский пообещал урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, первым шагом станет обмен пленными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Источник: Газета Известия

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