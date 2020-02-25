Зеленский пообещал лишить министров зарплат из-за долга перед шахтерами

25 февраля 2020     15
Зеленский пообещал лишить министров зарплат из-за долга перед шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства полностью погасить долг по зарплате перед шахтерами за два месяца. В противном случае он пообещал лишить министров выплат, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский напомнил, что долг по зарплате на государственных предприятиях уже превысил миллиард гривен и, возможно, приближается к отметке в полтора миллиарда (около четырех миллиардов рублей). Он накапливался с 2014 года.

По мнению главы государства, «будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату», пока этот долг не будет погашен. На выполнение своего поручения Зеленский отвел кабмину два месяца.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель посоветовал детям из шахтерских семей искать другую работу, потому что в шахтах у них нет будущего. При этом он признал, некоторые горнодобывающие предприятия Украины являются градообразующими.

В конце января Еврокомиссия, Всемирный банк и другие международные финансовые институты предложили Украине помощь в случае, если она начнет закрывать шахты и смежные производства. Это согласуется с общей стратегией Евросоюза по переходу на «зеленую» экономику. Планируется, что горнодобывающие регионы Украины будут переориентировать на другие виды экономической деятельности.

Источник: Лента.Ру

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