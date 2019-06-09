Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе съезда партии «Слуга народа» в Ботаническом саду Киева выразил уверенность в том, что после досрочных выборов в Верховную раду в стране установится новая система власти.

Помочь обновить систему власти поможет партия «Слуга народа», отметил он. «Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», — цитирует политика в воскресенье, 9 июня, «Интерфакс-Украина».

Ранее 9 июня на съезде партии Зеленского «Слуга народа» объявили список кандидатов в Верховную раду, в нем представлены 100 человек. Политик отметил, что они — эксперты в разных сферах и представители разных регионов страны.

После церемонии инаугурации 20 мая Зеленский попросил Верховную раду принять закон об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда же глава государства заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Внеочередные парламентские выборы на Украине запланированы на 21 июля.

Согласно соцопросам, более трети мест в Верховной раде девятого созыва получит партия Владимира Зеленского «Слуга народа».

Пятипроцентный барьер преодолевают также «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и объединение Петра Порошенко.

Источник: Газета Известия