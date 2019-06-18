Зеленский попросил Европу помочь отстроить Донбасс заново
18 июня 2019 17
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы помочь в восстановлении Донбасса. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте президента.
«И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет», — заявил Зеленский на встрече с председателем БундестагаВольфгангом Шойбле.
Также Зеленский рассказал, что планирует перезапустить антикоррупционные органы, отменить депутатскую неприкосновенность и вернуть ответственность за незаконное обогащение. «Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет», — подчеркнул он.
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