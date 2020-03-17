Зеленский попросил полмиллиарда долларов у олигархов на борьбу с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен (около 450-500 миллионов долларов) для борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в понедельник в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

«Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране», — сказал Зеленский. Он также сообщил о создании отдельного фонда по борьбе с коронавирусом, для которого понадобится около 12-13 миллиардов гривен.

Встреча президента с представителями крупного бизнеса состоялась в понедельник, 16 марта. На ней шла речь о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов на коронавирус, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

По данным пресс-службы офиса президента, бизнесмены согласились с предложениями Зеленского и пообещали оказать всю необходимую помощь государству.

Ранее Зеленский поручил остановить междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыть метрополитены. Соответствующие меры введут в действие с полудня среды, 18 марта. Пассажирский городской наземный транспорт продолжит работу, однако с ограничениями на число пассажиров — не более 20 человек в салоне.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Источник: Лента.Ру