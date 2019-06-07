Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

7 июня 2019     16
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить на президентском самолете 10 детей, которые были вместе с задержанной в Грузии украинкой Юлией Сусляк. Об этом рассказал уполномоченный главы государства по правам ребенка Николай Кулеба.

По итогам встречи с генпрокурором Грузии, министром внутренних дел и представителями правительства Кулеба выразил благодарность за оперативное реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением детей на Украину.

Кроме того, он рассказал, что грузинская сторона предоставила полную возможность общения с детьми. Расходы по возвращению их на родину возьмет на себя Госуправделами Украины, пишет РБК со ссылкой на сайт украинского президента.

Супруги Юрий и Юлия Сусляк были задержаны в Грузии в апреле 2019 года по подозрению в торговле детьми. В аэропорту Тбилиси полицию насторожило то, что четверо из 10 детей родились в 2017 году. На данный момент расследование продолжается.

Источник: Газета Известия

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