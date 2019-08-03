Зеленский посетовал на редкие встречи с родителями

3 августа 2019     14
Зеленский посетовал на редкие встречи с родителями

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не видел своих родителей 2,5 месяца. Слова главы государства приводит «Украинская правда».

Зеленский уточнил, что последний раз родители приезжали к нему в мае, на инаугурацию. Тем не менее с мамой президент регулярно созванивается. «Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку», — сказал он, добавив, что следующая встреча с родителями состоится после 9 августа.

В День Победы, 9 мая, Зеленский посетил могилу своего деда, который во время Великой Отечественной Войны был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. Президент Украины подчеркнул, что его родственник прошел всю войну и остался навсегда в памяти одним из тех героев, которые защитили страну от нацистов.

В апреле Александр Зеленский, отец Владимира Зеленского, рассказал о причинах, по которым его сын решил стать президентом. «Он просто не хочет жить в такой стране. Хочет ее изменить», — отметил Зеленский-старший.

Источник: Лента.Ру

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