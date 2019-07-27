Зеленский потребовал уволить главу днепропетровской полиции

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить начальника ГУ национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю, подозреваемого в превышении служебных полномочий.

«Я требую от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от главы ГБР Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам», — написал Зеленский на своей странице в Facebook в субботу, 27 июля.

Зеленский подчеркнул, что в современном мире ничего невозможно скрыть. В частности, речь идет о попытках «замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД». Видеозапись этого инцидента появилась в соцсетях и СМИ. По словам Зеленского, ролик «шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты».

«Просмотрев его, я сначала не имел слов — даже нецензурных», — отметил Зеленский. Тем не менее, как отметил глава государства, слова быстро нашлись.

«Времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли. Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом», — предупредил он чиновников и политиков, посоветовав им «писать явки с повинной, увольняться или бежать».

24 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского попросила правительство внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Днем ранее Кличко вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР). Его заподозрили в махинациях с землей в Киеве. Сам градоначальник назвал возбужденное против него уголовное дело «раздутой чушью».

Источник: Газета Известия