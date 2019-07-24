Зеленский предложил пересмотреть дело осужденного в Италии на 24 года украинца

24 июля 2019     14
Зеленский предложил пересмотреть дело осужденного в Италии на 24 года украинца

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте по поводу дела украинского боевика Виталия Маркива, приговоренного к 24 годам тюремного заключения.

Украинца осудили в Италии за убийство в Донбассе репортера Андреа Роккелли. Зеленский предложил провести совместную экспертизу всех обстоятельств смерти итальянского журналиста, а также подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела, сообщает 24 июля УНИАН.

Отмечается, что президент назвал приговор украинцу неоправданно жестким.

Маркив был арестован в Италии в 2017 году. Он был единственным подозреваемым в убийстве репортера. Обвинение утверждает, что украинец был в составе подразделения, находившегося на горе Карачун, откуда преднамеренно была обстреляна машина журналиста.

Роккелли и Миронов освещали вооруженный конфликт, который начался в Донбассе после государственного переворота на Украине и длится до сих пор.

Приговор был вынесен 12 июля 2019 года.

Источник: Газета Известия

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