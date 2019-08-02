Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды

2 августа 2019     11
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях. Видеозапись его комментария журналистам опубликована на странице офиса главы государства в Facebook.

По словам Зеленского, договоренность об этом была достигнута добровольно, поскольку он и его ставленники «не держатся за власть» и готовы покинуть свои посты, если будет необходимо. Президент также предложил продемонстрировать эти заявления всем желающим.

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13:25 — Сегодня

«Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — пояснил глава государства.

Вечером в четверг, 1 августа, стало известно, что глава администрации украинского лидера Андрей Богдан подал заявление об увольнении. Анонимные источники сообщали, что его отставка связана с давлением со стороны Вашингтона — якобы там недовольны связями чиновника с олигархом Игорем Коломойским, у которого он долгое время работал личным юристом.

Заместитель Богдана Руслан Рябошапка позже назвал эти сообщения чепухой. Сотрудница NV.ua Кристина Бердинских опубликовала фотографию заявления, якобы написанного главой офиса Зеленского, которую ей предоставили в администрации президента: в рукописном обращении была просьба «уволить по собственному желанию с момента желания». Журналистка заключила, что команда Зеленского «просто прикалывается и использует медиа».

Источник: Лента.Ру

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