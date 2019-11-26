Зеленский предложил украинцам «ценный подарок» в обмен на поиск контрабандиста

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению с просьбой помочь в задержании «крестного отца контрабанды» Вадима Альперина. В награду он пообещал «ценный подарок» от себя лично.

Альперин сбежал от правоохранителей во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне и связанных с ней, написал Зеленский в Facebook во вторник, 26 ноября. Он уверен, что контрабандист находится в стране, так как все границы перекрыты.

Президент Украины попросил всех либо помочь Альперину найти дорогу в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), либо помочь правоохранителям найти его. Всем, кто обладает какой-либо информацией, рекомендовано звонить на горячую линию НАБУ.

Ранее 26 ноября Зеленский, выступая на форуме Digital society sandbox, заявил, что проект «Государство в смартфоне» «облегчает жизнь гражданам и усложняет — коррупционерам». По его словам, борьба с коррупцией является приоритетной задачей команды украинского лидера.

«Это самая главная и приоритетная на сегодня задача для нашего нового молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку — и всё, коррупционера нет», — заявил он.

Источник: Газета Известия