Зеленский прервал поездку в Оман из-за крушения самолета в Иране

8 января 2020     33
Зеленский прервал поездку в Оман из-за крушения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман из-за крушения украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства в среду, 8 января.

«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», — написала пресс-служба в Twitter.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни — в 5:44 мск. Самолет эксплуатировался 3,5 года. На борту находились 167 человек и 9 членов экипажа, все они погибли.

Как сообщил официальный представитель аэропорта Тегерана, причиной крушения стало возгорание двигателя, .

Источник: Газета Известия

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