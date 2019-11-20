Зеленский прибыл в станицу Луганскую на линии соприкосновения

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на линию соприкосновения в станицу Луганскую. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время украинский лидер, в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) общается с представителями украинских СМИ.

«Мост в станице Луганской через Северский Донец откроется через 2-3 дня», — цитирует Зеленского ТАСС.

Со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на мосту в Станице Луганской за процессом наблюдают представители Луганска в СЦКК, наблюдатели СММ ОБСЕ и глава МИД республики Владислав Дейнего.

Мост в станице Луганской, где расположен единственный переход между Украиной и ЛНР, был поврежден бомбежкой в 2015 году. 7 июля 2019 года Зеленский в сопровождении главы Европейского совета Дональда Туска посетил Луганскую. Они осмотрели сломанную опору моста и пообщались с людьми. В тот же день глава государства заявил, что Украина восстановит мост.

В конце августа Киев приступил к демонтажу фортификационных сооружений у моста.

Источник: Газета Известия