Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Ролик опубликован в YouTube-канале главы государства «Зе! Президент».

На опубликованных кадрах видно, что крейсер серьезно пострадал от коррозии. Видео показывает военный корабль снаружи и изнутри, его коридоры и крышу. Многие части «Украины» находятся в ужасном состоянии.

17 июля министр обороны страны Степан Полторак предложил Зеленскому разобрать ракетный крейсер из-за его ненужности стране. Министр предложил поставить вопрос о демилитаризации крейсера перед правительством и разобрать его на запчасти. Некоторые из них, считает Полторак, можно использовать в качестве деталей для нынешних судов, находящихся на вооружении.