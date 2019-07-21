Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»

21 июля 2019     19
Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Ролик опубликован в YouTube-канале главы государства «Зе! Президент».

На опубликованных кадрах видно, что крейсер серьезно пострадал от коррозии. Видео показывает военный корабль снаружи и изнутри, его коридоры и крышу. Многие части «Украины» находятся в ужасном состоянии.

17 июля министр обороны страны Степан Полторак предложил Зеленскому разобрать ракетный крейсер из-за его ненужности стране. Министр предложил поставить вопрос о демилитаризации крейсера перед правительством и разобрать его на запчасти. Некоторые из них, считает Полторак, можно использовать в качестве деталей для нынешних судов, находящихся на вооружении.

Сейчас читают:

Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»
Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Ролик опубликован в YouTube-канале главы государства «Зе! Президент». На опубликованных кадрах …


Серебро Великой и бронза Жеребченко: россияне завоевали две медали на ЧМ по фехтованию
Серебро Великой и бронза Жеребченко: россияне завоевали две медали на ЧМ по фехтованию

Третий соревновательный день чемпионата мира по фехтованию в Будапеште принёс россиянам две медали. Софья Великая в финале соревнований саблисток не …


Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве
Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве

Журналистка издания Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что ее восхитил Государственный универсальный магазин (ГУМ) в Москве. По словам Уоррен, на …


Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей
Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей

Министерство внутренней безопасности США (DHS) на примере пиццы объяснило американцам, как российские агенты сеют раздор в обществе. Об этом рассказал …


Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе после обстрела
Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе после обстрела

В Донбассе 21 июля вступил в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Договоренности формально включают в себя …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты