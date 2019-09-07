Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией

7 сентября 2019     19
Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев. По его словам, речь идет в том числе о тех, кто находится в тюрьмах в Крыму, передает РИА Новости.

Украинский лидер, отвечая на вопрос о том, знает ли он, сколько еще украинцев и крымских татар остается в тюрьмах, сообщил, что власти работают над этим вопросом. «Речь не про год, мы хотим это делать очень быстро, в ближайшее время», — добавил Зеленский.

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12:28 — Сегодня

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в списках украинской стороны на освобождение — более 100 граждан страны, «которые находятся в РФ и в Крыму». При этом их личности не уточняются.

Ранее президент Украины сообщил, что что в субботу, 7 сентября, поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, российская и украинская стороны сделали все, что обещали, работая над обменом заключенными.

Зеленский лично встретил прилетевших из Москвы по договоренности об освобождении между Россией и Украиной. Вместе с президентом их ожидали родственники.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.

Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Он ожидался еще 30 августа, однако не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово и процедура обмена находится в стадии согласования.

Источник: Лента.Ру

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