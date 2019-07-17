Зеленский рассказал о выступающих против звонка Путину «партнерах Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Киева выступали против его звонка президенту России Владимиру Путину, однако их разговор всё же состоялся. Об этом он рассказал в видеообращении, которое было опубликовано на его YouTube-канале в среду, 17 июля.
«Все партнеры Украины выступают даже против того, чтобы я просто позвонил Путину. Этот вопрос прежде всего касается Украины, это вопрос наших граждан. Мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за помощь, но и должны иметь свои мысли», — подчеркнул украинский лидер.
Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся в четверг, 11 июля. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.
Позже в Киеве заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко допустил еще одни телефонные переговоры президентов России и Украины, но заявил, что договоренностей об их дате пока нет.
Пристайко подчеркнул, что для Зеленского не является табу общаться с российским лидером Владимиром Путиным, если это поможет освобождению украинских граждан.
Источник: Газета Известия
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