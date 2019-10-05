Зеленский рассказал о роли школы в его подготовке к президентству

5 октября 2019     15
Зеленский рассказал о роли школы в его подготовке к президентству

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о роли школы в становлении его личности и подготовке к президентству. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос педагогов, какие навыки и качества, полученные в школе, понадобились ему на пути к должности главы государства, Зеленский отметил, что главным стало желание отстаивать справедливость. Также он упомянул роль школы в развитии коммуникативных навыков, человечности и умении разобраться в сложной ситуации.

Украинский лидер назвал работу учителя «одной из главных профессий» и отметил, что его бабушки были учительницами, а отец работает университетским преподавателем, и его семья «всегда гордилась этой профессией».

Ранее Зеленский возмутился попыткой журналистов снять его сына во время праздничной линейки в школе. На входе в школу украинского лидера ждали журналисты, и президент был очень недоволен их попытками сфотографировать Кирилла Зеленского, который в этом году пошел в первый класс.

«Зачем вы моего сына снимаете?» — обратился Зеленский к репортерам. Его супруга Елена закрыла рукой объектив камеры.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам

В пятницу, 4 октября, из-за компьютерного сбоя в казначействе, пенсии и зарплаты были начислены не всем получателям. «В первую очередь …


Как встречали сторожевой корабль «Пытливый» в Севастополе
Как встречали сторожевой корабль «Пытливый» в Севастополе

Экипаж корабля Черноморского флота «Пытливый» встретили в Севастополе. На его борту находится вице-адмирал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Источник: Вести.Севастополь


Зеленский рассказал о роли школы в его подготовке к президентству
Зеленский рассказал о роли школы в его подготовке к президентству

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о роли школы в становлении его личности и подготовке к президентству. Об этом сообщает РИА …


Врачи назвали опасности наращивания ресниц
Врачи назвали опасности наращивания ресниц

Мастера индустрии красоты призвали женщин не злоупотреблять наращиванием ресниц и перечислили возможные последствия этой процедуры. По словам врача-косметолога Оксаны Чащиной, …


«Ливерпуль» выиграл 17-й матч подряд в АПЛ, взяв верх над «Лестером»
«Ливерпуль» выиграл 17-й матч подряд в АПЛ, взяв верх над «Лестером»

19:10 «Ливерпуль» одержал победу над «Лестер Сити» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). @LFC Twitter Встреча, прошедшая на «Эндфилде», …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты