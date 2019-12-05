Зеленский решил создать «муниципальную стражу» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи. Об этом сообщает Еспресо.

По его данным, идею создать в Донбассе муниципальную стражу Зеленский озвучил на встрече с активистами, пострадавшими на Майдане. Глава государства отметил, что в состав стражи, по его замыслу, войдут в равных пропорциях украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и самопровозглашенных республик.

Источник: Лента.Ру