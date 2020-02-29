Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится 4 марта. Об этом сообщается на сайте парламента.

В заявлении тема заседания не уточняется. В повестку собрания Зеленский попросил включить «вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о кабинете министров Украины», сказано на сайте лидера страны.

Также глава государства просит «заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов».

Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве сообщило о готовящейся смене премьер-министра Украины. По информации СМИ, Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко.

Однако действующий глава кабмина Алексей Гончарук заявил, что не писал заявления о своей отставке. С украинским президентом Владимиром Зеленским эта тема также не обсуждалась, добавил он, отметив, что правительство продолжает работать в привычном режиме.

Источник: Лента.Ру