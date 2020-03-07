Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой

7 марта 2020     14
Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.

«Мы должны дать людям уверенность в том, что ЕС ждет Украину. Люди на самом деле не верят словам. Вернее так: они верят словам лишь какое-то время. Затем им нужны действия», — сказал президент, отметив, что за 20 лет избиратели потеряют надежду вступить в ЕС.

Он также упомянул состоявшийся 21 января выход Великобритании из состава объединения и сравнил это с вечеринкой. По словам Зеленского, происходящее сравнимо с группой людей за столом, которые «мило проводят вечер», и, если кто-то не хочет оставаться за столом, это «определенно испортит вечеринку».

«В этот момент другие люди стоят снаружи, дергают звонок, стучат в дверь, а им говорят через щелку: «Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз». И они все еще стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась», — заключил Зеленский, имея в виду желание украинцев вступить в состав сообщества.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что выход Британии из ЕС является отличным моментом для вступления в союз Украины. При этом он выразил желание, чтобы к Киеву относились как к равному и мощному партнеру.

В 2019 году Украина закрепила в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО как основную цель внешней политики.

5 января бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у страны в ее нынешнем виде нет шансов вступить в НАТО и Евросоюз.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Продано более 350 билетов на рельсобусы от Керчи до Анапы
Продано более 350 билетов на рельсобусы от Керчи до Анапы

Открыто железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой. Продано более 350 билетов на первые рельсовые автобусы, которые сегодня выходят на маршрут между …


США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке
США начали следить за Кадыровым на Ближнем Востоке

Американские власти следят за делами главы Чечни Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока, говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос …


Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации. По …


Тренер описал состояние «упавшей духом» Медведевой
Тренер описал состояние «упавшей духом» Медведевой

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер описал состояние своей подопечной Евгении Медведевой. По словам специалиста, спортсменка сейчас переживает не …


Полицейские поздравили последнего в Севастополе ветерана, служившего после войны в органах внутренних дел
Полицейские поздравили последнего в Севастополе ветерана, служившего после войны в органах внутренних дел

Севастопольские полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Сатымову с Международным женским днем. Стражи порядка с праздничным визитом приехали к …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты