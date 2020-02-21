Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

21 февраля 2020     18
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах, где жители протестовали против размещения в их поселке эвакуированных из Китая соотечественников, сравнил свою страну со средневековой Европой. Об этом передает ТАСС.

«Мы часто говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времен Средневековья», — заявил украинский лидер.

Самолет с 45 украинцами и несколькими иностранцами приземлился 20 февраля в Харькове. Жители населенного пункта Новые Санжары в Полтавской области, выступающие против размещения у них эвакуированных из Ухани сограждан, в знак протеста заблокировали трассу, вступив в столкновения с правоохранителями. В результате массовых беспорядков Национальная полиция Украины задержала 24 нарушителя, большая часть из них была отпущена утром 21 февраля. Пять полицейских остаются в больницах.

Ранее сообщалось, что жителей Тернопольской области встревожила информация о том, что в «Медоборах» собираются разместить прибывших из китайского Уханя. Селяне начали строить баррикады и организовали блокпосты на дорогах. И местные власти, и руководство санатория выступили против приезда эвакуированных. Аналогичная ситуация сложилась во Львовской области, где люди забаррикадировали автомобильными шинами въезд в больницу города Винники.

Источник: Лента.Ру

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