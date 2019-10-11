Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между его страной и Россией курсируют поезда, а прямое авиасообщение отсутствует.

«Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают», — цитирует украинского лидера «РИА Новости».

Зеленский отметил, что в связи с этим «банкротятся наши компании». Глава государства подчеркнул, что Киеву такая ситуация не выгодна.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью по инициативе Киева полностью прекращено авиасообщение.

В конце сентября сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил Украине рассмотреть вопрос о полном восстановлении транспортного сообщения с полуостровом, включая движение самолетов и поездов.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Источник: Газета Известия