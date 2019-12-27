Зеленский уволили экс-главу СБУ с военной службы

27 декабря 2019     7
Зеленский уволили экс-главу СБУ с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы Безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака с военной службы. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 27 декабря, на официальном сайте главы государства.

«Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в документе.

Ранее, 21 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении Грицака по подозрению в госизмене и шпионаже.

Грицак возглавлял CБУ с июля 2015 года. В августе этого года по решению Зеленского он был уволен с должности главы Службы Безопасности страны, отмечает «Газета.ru».

Источник: Газета Известия

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