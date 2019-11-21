Зеленского обвинили в ограничении общения украинцев с россиянами

21 ноября 2019     15
Зеленского обвинили в ограничении общения украинцев с россиянами

Украинская власть продолжает ограничивать граждан страны в общении с Россией. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По его словам, Зеленский обещал, что все закончится, за восстановление нормальных отношений голосовали на выборах украинские граждане. Однако в стране запретили книги на русском языке и все школы перешли на украинский, пишет «РИА Новости».

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств, проживающих на украинской территории. Так, в Москве его назвали инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.

Отношения двух стран обострились после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и последовавшего за ним военного конфликта в Донбассе. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Источник: Газета Известия

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