Зеленского обвинили в «российском реванше» в ПАСЕ

25 июня 2019     13
Зеленского обвинили в «российском реванше» в ПАСЕ

Восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало результатом бездействия нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил вице-премьер страны Вячеслав Кириленко в своем Twitter.

«Международная коалиция за Украину уничтожена решением ПАСЕ. Кстати, это также следствие президентских выборов на Украине (…). По сути, на наших глазах создается коалиция в поддержку агрессии и аннексии», — считает он.

При этом чиновник отметил, что на стороне Киева все еще остаются «верные друзья», не уточнив, о ком идет речь.

Обвинения в том, что Зеленский своим непрофессионализмом и бездействием допустил «российский реванш» в ПАСЕ, озвучил и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В своем Twitter-аккаунте он написал, что к сложившейся ситуации привели также «продажность и цинизм европейцев».

Ранее президент Украины заявил, что разочарован решением ПАСЕ. Он рассказал, что просил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона не допустить возвращение России в Ассамблею до выполнения Москвой всех обязательств, но к нему не прислушались.

Россия была лишена основных полномочий в Ассамблее, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком организации, заморозила уплату членского взноса. В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. Решение попыталась оспорить Украина, окончательное его объявление отложено на 24 часа.

Источник: Лента.Ру

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