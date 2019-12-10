Зеленского поздравили с «превращением» в Порошенко

10 декабря 2019     22
Зеленского поздравили с «превращением» в Порошенко

Экс-депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий, комментируя итоги «нормандского саммита», поздравил президента Украины Владимира Зеленского с превращением в его предшественника Петра Порошенко. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, перемена в политике действующего президента является «прозрением», а то, что он не перешел обозначенных националистической оппозицией «красных линий» — «уже достижение». В этих переменах Высоцкий видит заслугу протестующих против «капитуляции», под которой активисты подразумевают урегулирование конфликта в Донбассе по международным соглашениям.

Экс-нардеп отметил, что теперь вопрос состоит в том, осознает ли глава государства необходимость «солидаризироваться с патриотами и государственниками, а не сивохами и ватниками». Кроме того, он предложил Зеленскому ответить на вопрос, почему война на востоке страны не прекращается: «Потому что она выгодна президенту Украины, или потому что Россия — агрессор?»

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02:56 — Сегодня

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему он редко называет Россию и ее президента Владимира Путина агрессором. По его словам, для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо искать способы договориться, а не «плевать в кого-то».

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогу лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Вопрос особого статуса территории на переговорах затронут не был.

Источник: Лента.Ру

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