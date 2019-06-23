Зеленского попросили отменить запрет на российские соцсети

Президента Украины Владимира Зеленского попросили отменить закон, запрещающий пользоваться российскими сайтами и соцсетями. Соответствующая петиция была зарегистрирована 20 июня на сайте главы государства.

Речь идет о блокировке «Одноклассников», «ВКонтакте», «Яндексе» и Mail.ru. По словам авторов петиции, закон ограничивает свободу человека. «Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать», — сказано в обращении. Кроме того, многие родственники украинцев живут в России, сказано в петиции.

В настоящий момент обращение подписали около полутысячи человек. Для того, чтобы на петицию ответил глава государства, ее должны подписать 25 тысяч человек за три месяца.

В июне 2017-го аналогичная петиция набрала необходимое количество голосов, необходимых для рассмотрения обращения украинским лидером. Бывший тогда президентом Петр Порошенко пояснил, что эти соцсети широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды.