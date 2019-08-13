Зеленского сочли доверившейся коту мышью

Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что президент Владимир Зеленский может попасть в ловушку собственных иллюзий относительно российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Это его сознательное убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником. Он выглядит сейчас в этом противостоянии как мышь, которая доверилась коту. И этот кот поиграет с мышью — и потом ее накажет за это», — считает дипломат.

Так он отреагировал на звонки украинского лидера Путину.

По мнению Бессмертного, Зеленский сейчас «движется в ловушку», так как «не понимает, с кем имеет дело».

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21:42 — 17 июля

Ранее 13 августа Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Бессмертный был назначен на эту должность 19 июня. При его участии группа смогла договориться о заключении бессрочного перемирия в Донбассе и разведении войск на новых участках.

9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе. 6 августа морские пехотинцы попали под обстрел в Донецкой области.

Бессрочное перемирие в Донбассе начало действовать после полуночи 21 июля. Однако обстрелы в зоне боевых действий не прекратились. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что со стороны ополченцев происходят единичные обстрелы, но украинская армия твердо соблюдает режим тишины, поэтому, с его точки зрения, говорить о нарушении договоренностей нельзя. Самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев в провокациях и подготовке к силовому решению конфликта.

Источник: Лента.Ру