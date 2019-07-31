Зеленского ужаснул собственный бюст

31 июля 2019     17
Зеленского ужаснул собственный бюст

Президента Украины Владимира Зеленского ужаснул его бюст, который ему попытались передать в подарок. Об этом сообщают «Украинские новости».

Инцидент произошел во время визита главы государства в Черкассы. Журналисты телеканала «1+1» вручили Зеленскому гипсовый бюст с отпечатком помады. Украинский лидер отказался его принять. «Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — сказал он и попросил больше не дарить ему такие подарки.

Официальные продажи бюста Зеленского на Украине начались 25 июля. Высота скульптуры ручной работы составляет 23 сантиметра, а вес — 2,5 килограмма. Он изготовлен из скульптурного гипса и покрыт сусальным золотом. На торговых площадках в интернете его предлагали купить со скидкой за 2400 гривен (около шести тысяч рублей).

Зеленский негативно относится к своим портретам. Во время инаугурационной речи он попросил чиновников повесить вместо них в кабинетах фотографии своих детей, и подчеркнул, что «президент — это не икона, не идол».

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Источник: Лента.Ру

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