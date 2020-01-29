Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке

29 января 2020     7
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло днем в среду, 29 января, в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 14:44 по местному времени (05:44 мск). Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском и других населенных пунктах края подземные толчки не ощущались. Эпицентр землетрясения находился в 67 км от села Мильково, его очаг залегал на глубине 159 км в Тихом океане.

В результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Мильковского района.

Ранее, 23 января, сейсмологи зафиксировали землетрясении магнитудой 4,2 в Сахалинской области. Эпицентр находился недалеко от Анивы.

Источник: Газета Известия

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