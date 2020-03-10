Земляки Зеленского потребовали его отставки

Примерно 500 человек в Днепре (Днепропетровская область) потребовали отставки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Земляки украинского лидера вышли на митинг к зданию местной облгосадминистрации. Они несли плакаты с надписями «Страна — не “95 квартал”», «Красные линии — табу» и другими. Митингующие назвали главу Украины «капитулянтом», придерживающегося антигосударственного курса.

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20:45 — 5 февраля 2018

Жители Днепропетровской области остались недовольны заявлением нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который высказался за возобновление подачи воды на Крымский полуостров.

Владимир Зеленский родился в городе областного значения в Днепропетровской области Украины Кривой Рог. По данным ЦИК, на президентских выборах весной 2019 года Зеленского поддержали 87,25 процента жителей Днепропетровской области.

5 марта Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, объяснив это тем, что на полуострове живут украинцы. Затем он пояснил, что водоснабжение невозможно из-за оккупации полуострова. Однако, выступая в Верховной Раде 6 марта, Шмыгаль сказал, что Украина все-таки будет поставлять воду в Крым, но только питьевую и для хозяйственных нужд жителей.

Проблемы с водой начались в Крыму после присоединения к России в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

Источник: Лента.Ру