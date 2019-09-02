«Зенит» купил игрока сборной России у команды Слуцкого

2 сентября 2019     16
«Зенит» купил игрока сборной России у команды Слуцкого

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе защитника голландского «Витесса» Вячеслава Караваева. Футболист подписал четырехлетний контракт с клубом.

Финансовые условия сделки не разглашаются. В Нидерландах игрок выступал с января 2018 года. Под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого 24-летний Караваев провел 65 матчей, забил два мяча и сделал девять результативных передач.

Защитник стал седьмым новичком «Зенита» за летнее трансферное окно. Ранее в Санкт-Петербург переехали Йордан Осорио («Порту»), Малком («Барселона»), Алексей Сутормин («Рубин»), Дуглас Сантос («Гамбург»), Данил Круговой («Уфа»), Александр Васютин («Сарпсборг-08»).

Караваев попал в состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Впервые защитник был вызван в сборную в марте 2019 года.

Источник: Лента.Ру

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