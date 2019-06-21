«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца

21 июня 2019     15
«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца

Санкт-петербургский «Зенит» близок к покупке бразильского защитника Ренана Лоди, выступающего за «Атлетико Паранаэнсе». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Источник пишет, что около двух недель назад стороны не смогли договориться о сумме трансфера: «Зенит» был готов заплатить 20 миллионов евро с учетом бонусов, бразильцы же требовали на пять миллионов больше. Теперь переговоры возобновились, и российский клуб согласен гарантированно перечислить «Атлетико Паранаэнсе» 21 миллион евро.

Бразильские футбольные агенты считают, что сделка будет завершена в ближайшее время. Сам Лоди согласовал личный контракт с «Зенитом».

21-летний защитник — воспитанник «Атлетико Паранаэнсе». Он дебютировал за основную команду в 2016 году. Портал Transfermarkt.com оценивает его в четыре миллиона евро.

«Зенит» в сезоне-2018/2019 стал чемпионом России.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Севастополец врезался в столб на угнанном автомобиле
Севастополец врезался в столб на угнанном автомобиле

23-летний житель Севастополя обратился в полицию с заявлением, что у него угнали машину. Сотрудники уголовного розыска установили личность и по …


22 июня свечи памяти зажгут в центре Севастополя и на крейсере «Москва»
22 июня свечи памяти зажгут в центре Севастополя и на крейсере «Москва»

В 3 часа 13 минут утра 22 июня на флагмане Черноморского флота – крейсере «Москва» пройдет траурный митинг, где вспомнят …


Зелень на размен: жители ул
Зелень на размен: жители ул. Шевченко протестуют против точечной застройки

Жители улицы Шевченко в Гагаринском районе Севастополя выступают против точечной застройки в жилом квартале. Активисты собрали около 200 подписей под …


В Керчи не хотят «второй» Крымский мост
В Керчи не хотят «второй» Крымский мост

 


«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца
«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца

Санкт-петербургский «Зенит» близок к покупке бразильского защитника Ренана Лоди, выступающего за «Атлетико Паранаэнсе». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты