Знакомая пострадавшей от полицейских волейболистки рассказала о произошедшем

Знакомая несовершеннолетней волейболистки, над которой, предположительно, надругались двое сотрудников полиции, рассказала о происходившем в ночь происшествия. Ее слова передает «Московский Комсомолец».

По словам собеседницы издания, 17-летняя волейболистка пришла в бар около половины второго ночи вместе со своей напарницей, которая примерно через 40 минут ушла из бара. «Я ее постоянно видела до двух часов, потом она пропала, а уже где-то в три-четыре вернулась. Мне сказали, что она выходила с местным каким-то парнем, не спортсменом», — сказала знакомая спортсменки.

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20:08 — 27 августа

Девушка отметила, что в поведении пострадавшей не было ничего необычного. Вскоре спортсменка снова ушла из бара. Около пяти часов утра свидетельница увидела девушку уже на улице, «поодаль от полицейских с другим полицейским в белой рубашке». Тренер также был рядом с ней.

«В наших кругах никто плохо о Марине не говорил, все знают ее, как перспективную волейболистку. Говорят, что ее принудили к этому и она пострадавшая, а не так, как пытаются оправдаться злодеи», — заключила очевидица.

О том, что двое сотрудников полиции надругались над 17-летней волейболисткой на территории спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Витязево под Анапой, стало известно 26 августа. Девушку якобы запугали постановкой на учет в отдел по делам несовершеннолетних и вынудили вступить в сексуальную связь. Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.

В региональном главке МВД отметили, что подозреваемые уже уволены из полиции по отрицательным мотивам. Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Полицейским грозит до пяти лет тюрьмы.

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Источник: Лента.Ру