Знаменитую статую быка на Уолл-стрит повредили

8 сентября 2019     14
Знаменитую статую быка на Уолл-стрит повредили

Полиция Нью-Йорка задержала вандала, который повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит. Об этом сообщает телеканал CBS.

В ведомстве отметили, что мужчина ударил бронзовую статую предметом, похожим на музыкальный инструмент, из-за чего около правого рога быка образовались вмятины и царапины. Нарушителем оказался 42-летний Тевон Варлак из Далласа. Ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям.

О причинах, побудивших мужчину повредить достопримечательность, не сообщается.

«Атакующий бык» придумал скульптор итальянского происхождения Артуро ди Модика. Он без ведома властей установил памятник 15 декабря 1989 года напротив здания Нью-йоркской фондовой биржи, назвав быка подарком городу. Полиция сперва изъяла скульптуру, но потом, под воздействием общественности, решила установить быка в парке Боулинг Грин напротив Уолл-Стрит. «Атакующий бык» стал одной их главных достопримечательностей Нью-Йорка.

Источник: Лента.Ру

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