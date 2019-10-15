Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой

«Бэтмен» будет выпущен компанией Warner Bros. Pictures. Это десятый по счету фильмом из Расширенной вселенной DC. Режиссером и сценаристом фильма выступил Мэтт Ривз .

В мае стало известно , что роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна досталась британскому актеру Роберту Паттинсону .

Зои Кравиц известна ролями в таких фильмах, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дивергент», «Наркотик», «Хорошее убийство», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»; сериале «Большая маленькая ложь».

Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Среди кандидаток на роль знаменитой воровки оказались Ана де Армас , Элла Балинска и Эйса Гонсалес .

Американская актриса Зои Кравиц утверждена на роль Женщины-кошки в новом «Бэтмене». Об этом сообщает Variety.

Задержание сына экс-судьи с приятелем за смертельную драку попало на видео Главное управление МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео задержания двух местных жителей, которых подозревают в избиении мужчины до смерти. …



Возможный бой Нурмагомедова с Фергюсоном и первая защита Адесаньи: что обсуждают в мире ММА Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов встретиться с Тони Фергюсоном. По его словам, бразилец заслужил бой …



Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой Американская актриса Зои Кравиц утверждена на роль Женщины-кошки в новом «Бэтмене». Об этом сообщает Variety. Среди кандидаток на роль знаменитой …



США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, о чем сообщило американское Министерство финансов на своем сайте. …

