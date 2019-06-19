Золотая рыбка пережила путешествие через канализацию и попала в реку

В городе Нью-Йорк, США, волонтеры некоммерческой организации обнаружили большую золотую рыбку в реке Ниагара возле станции очистки сточных вод. Об этом сообщает информационное агенство UPI.
На странице Buffalo Niagara Waterkeeper в Facebook был опубликован пост, в котором члены организации попросили не смывать ненужных золотых рыбок в унитаз, а возвращать в зоомагазин. По их словам, они могут прожить в речных водах около года и при этом разрушить среду обитания местных существ. Волонтеры также прикрепили фотографию 35-сантиметровой золотой рыбки, которую выловили в реке.
Карась китайский или золотая рыбка — вид пресноводных лучеперых рыб рода карасей. Это одна из самых популярных аквариумных рыб. В Австралии некоторые владельцы золотых рыбок выпускают питомцев в естественные водоемы. Многие особи прижились и значительно выросли в богатых пищей водах — многие из них весят больше килограмма, а самый крупная отловленная особь имела массу 1,9 килограмма.
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