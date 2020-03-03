Золотоискатель нашел под землей кенгуру

3 марта 2020     11
Золотоискатель нашел под землей кенгуру

В австралийском штате Виктория старатель помог спасти кенгуру с кенгуренком, которые провалились в глубокую шахту. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Внимание золотоискателя, работавшего в районе населенного пункта Вон, привлек шум в шахтном стволе. Он заглянул внутрь и увидел самку кенгуру, которая упала на глубину 11 метров. Животное выжило, но не могло выбраться из шахты самостоятельно.

Старатель обратился в организацию Five Freedoms Animal Rescue, которая занимается спасением животных, и рассказал о случившемся. На место происшествия приехал основатель Five Freedoms Animal Rescue Манфренд Забинскас (Manfred Zabinskas). Он осмотрел шахту и понял, что для спасения кенгуру ему придется спуститься вниз.

Специалист опасался, что самка кенгуру серьезно пострадала. «В шахте не было ничего, что могло бы прервать ее падение, — объяснял он. — Она почти наверняка получила бы серьезные травмы, могла повредить позвоночник, сломать кости таза или лапы».

Чтобы животное не сопротивлялось, в него выстрелили дротиком с транквилизатором. Затем Забинкаса спустили в шахтный ствол на веревке. Оказавшись под землей, он обнаружил, что кенгуру лежит на шаткой поверхности, которая может обрушиться в любой момент. «От меня требовалась особая осторожность, потому что для кенгуру обрушение пола означало бы верную гибель, — рассказал спасатель.

Забинкас поместил животное в специальный мешок, привязанный к веревке. Затем спасателя подняли на поверхность, а следом вытащили из шахтного ствола мешок с кенгуру.

При первичном осмотре у кенгуру вместо травм нашли живого кенгуренка, который прятался в ее сумке и не пострадал при падении. Напившись и наевшись, спасенное животное принялось прыгать. Это подтвердило, что ему удалось избежать серьезных повреждений. По словам Забрискаса, этот кенгуру оказался самым удачливы в Австралии.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Аризона спасли 62-летнего мужчину, который упал в заброшенную шахту и сломал обе ноги. У него не было ни воды, ни еды, а его мобильный телефон не мог подключиться к сети. Ситуация осложнялась тем, что падение привлекло внимание гремучих змей, которые жили в шахте.

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Источник: Лента.Ру

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