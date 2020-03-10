Зрителей не пустят на этап Кубка мира в Нижнем Тагиле из-за коронавируса

10 марта 2020     20
Зрителей не пустят на этап Кубка мира в Нижнем Тагиле из-за коронавируса

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле пройдет без зрителей, пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на представителей спорткомплекса «Аист». Приказ о переводе соревнований в закрытый режим пришел из министерства спорта Свердловской области.

Решение принято в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса. Турнир состоится 14 и 15 марта. Купившим билеты гарантируют возврат средств, отмечает ТагилСити.Ру.

Ранее летающие лыжники из Нижнего Тагила приняли участие в первенстве мира среди юниоров. На соревнования в Германию отправились четверо воспитанников школы олимпийского резерва «Аист».

Источник: Газета Известия

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