Зрителей не пустят на этап Кубка мира в Нижнем Тагиле из-за коронавируса

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле пройдет без зрителей, пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на представителей спорткомплекса «Аист». Приказ о переводе соревнований в закрытый режим пришел из министерства спорта Свердловской области.

Решение принято в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса. Турнир состоится 14 и 15 марта. Купившим билеты гарантируют возврат средств, отмечает ТагилСити.Ру.

Ранее летающие лыжники из Нижнего Тагила приняли участие в первенстве мира среди юниоров. На соревнования в Германию отправились четверо воспитанников школы олимпийского резерва «Аист».

Источник: Газета Известия